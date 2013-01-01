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Воронский А.

За живой и мертвой водой (Воронский А.)

За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
За живой и мертвой водой
Артикул 1106893
Издательство COMMON PLACE
Год издания 2019
Формат 155x216
Количество страниц 496
Переплёт Твёрдый
Язык Русский
ISBN 978-999999-0-52-3
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552 руб.
В наличии 1 шт.
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Победители-большевики оставили не так много ярких воспоминаний о событиях в России первой трети XX века. Один из них, Александр Воронский, революционер, писатель, литкритик и редактор журнала «Красная новь», в 1927 году выпустил автобиографическую книгу «За живой и мертвой водой», которая до сих пор остается малоизвестной. Воронский в 1920-х занимался организацией новой советской литературы, вступался за Бабеля и водил знакомство с Шаламовым, а в конце десятилетия был изгнан из партии за оппозиционную деятельность, отправлен в ссылку, и написал там книгу о своей революционной юности. Это увлекательное, местами трагическое, местами ироничное повествование о революции и революционерах совершенно не похоже на распространенные в наши дни сказки о кровожадных заговорщиках, разваливших благодатную могучую империю. «За живой и мертвой водой» — не только ценное историческое свидетельство, но и настоящая художественная литература, которая все еще ждет своего читателя.

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