Описание

Победители-большевики оставили не так много ярких воспоминаний о событиях в России первой трети XX века. Один из них, Александр Воронский, революционер, писатель, литкритик и редактор журнала «Красная новь», в 1927 году выпустил автобиографическую книгу «За живой и мертвой водой», которая до сих пор остается малоизвестной. Воронский в 1920-х занимался организацией новой советской литературы, вступался за Бабеля и водил знакомство с Шаламовым, а в конце десятилетия был изгнан из партии за оппозиционную деятельность, отправлен в ссылку, и написал там книгу о своей революционной юности. Это увлекательное, местами трагическое, местами ироничное повествование о революции и революционерах совершенно не похоже на распространенные в наши дни сказки о кровожадных заговорщиках, разваливших благодатную могучую империю. «За живой и мертвой водой» — не только ценное историческое свидетельство, но и настоящая художественная литература, которая все еще ждет своего читателя.